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Общество
Все поезда заменят к 2020 году на фиолетовой ветке метро в Москве
Общество
ВКС РФ получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в начале 2018 года
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    Все поезда заменят к 2020 году на фиолетовой ветке метро в Москве

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    Все поезда заменят к 2020 году на фиолетовой ветке метро в Москве

    Москва, 18 апреля. На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена до конца 2018 года будут курсировать более 20 поездов нового поколения «Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

    Отмечается, что в 2017 году на фиолетовую ветку вышли 33 поезда. Также 10 новых поездов заработали в первом квартале 2018 года. Ожидается, что к 2019 году будут поставлены еще 23 новых состава.

    Как пишет «Вечерняя Москва», глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов добавил, что к 2020 году все поезда на фиолетовой ветке метро будут заменены поездами «Москва».

    Ранее сообщалось, что три станции фиолетовой ветки метро Москвы открыли раньше срока. 

    Все поезда заменят к 2020 году на фиолетовой ветке метро в Москве

    Автор: Анна Иванова
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