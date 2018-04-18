Все поезда заменят к 2020 году на фиолетовой ветке метро в Москве

Москва, 18 апреля. На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена до конца 2018 года будут курсировать более 20 поездов нового поколения «Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэра российской столицы.

Отмечается, что в 2017 году на фиолетовую ветку вышли 33 поезда. Также 10 новых поездов заработали в первом квартале 2018 года. Ожидается, что к 2019 году будут поставлены еще 23 новых состава.

Как пишет «Вечерняя Москва», глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов добавил, что к 2020 году все поезда на фиолетовой ветке метро будут заменены поездами «Москва».

Ранее сообщалось, что три станции фиолетовой ветки метро Москвы открыли раньше срока.