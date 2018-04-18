МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра

Москва, 17 апреля. МЧС РФ предупреждает о надвигающихся на Москву грозе, дожде и сильном ветре, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

По прогнозу Росгидромета, до 21.00 в Москве будет дождь, местами сильный. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Суммарное количество осадков составит 7-21 мм. Возможна гроза.

Сотрудники регионального МЧС рекомендуют москвичам быть осторожными и внимательными в связи с неблагоприятными условиями погоды, пишут «Дни.ру».

Ранее «Свободная пресса» предупреждала о сильном ветре, который пройдет в Москве 17 апреля. Кроме того, сообщали о неожиданном похолодании, которое может прийти в город.