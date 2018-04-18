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Безопасность всех аттракционов Подмосковья проверят до 17 мая
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    Безопасность всех аттракционов Подмосковья проверят до 17 мая

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    Безопасность всех аттракционов Подмосковья проверят до 17 мая

    Москва, 18 апреля. Гостехнадзор при Минсельхозе Московской области проведет в регионе операцию «Аттаркцион-2018». Как рассказали в пресс-службе ведомства, в рамках операции проверят карусели и другие конструкции.

    Отмечается, что состояние объектов должны оценить с 23 апреля по 17 мая. Как пишет «РИАМО», задача ревизии — проверка соблюдения алгоритма регистрации объектов, а также технический осмотр и получение допуска к использованию. Специалисты также оценят выполнение норм безопасности во время эксплуатации аттракционов.

    При этом будут проверять как стационарные, так и передвижные аттракционы. Как добавили в ведомстве, в регионе зарегистрировано 916 аттракционов, из которых действуют 700.

    Безопасность всех аттракционов Подмосковья проверят до 17 мая

    Автор: Анна Иванова
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