Безопасность всех аттракционов Подмосковья проверят до 17 мая

Москва, 18 апреля. Гостехнадзор при Минсельхозе Московской области проведет в регионе операцию «Аттаркцион-2018». Как рассказали в пресс-службе ведомства, в рамках операции проверят карусели и другие конструкции.

Отмечается, что состояние объектов должны оценить с 23 апреля по 17 мая. Как пишет «РИАМО», задача ревизии — проверка соблюдения алгоритма регистрации объектов, а также технический осмотр и получение допуска к использованию. Специалисты также оценят выполнение норм безопасности во время эксплуатации аттракционов.

При этом будут проверять как стационарные, так и передвижные аттракционы. Как добавили в ведомстве, в регионе зарегистрировано 916 аттракционов, из которых действуют 700.