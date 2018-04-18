Оставшийся с няней ребенок выпал из окна в Подмосковье

Москва, 18 апреля. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Щелкове и разбился. Об этом рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», тело ребенка нашли во вторник, 17 апреля. По предварительной информации, ребенок находился с няней. На теле погибшего нашли признаки, характерные для падения с высоты.

По данным «РИАМО», ребенок забрался на подоконник, облокотился на противомоскитную сетку и выпал из окна. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.