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Оставшийся с няней ребенок выпал из окна в Подмосковье
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    Оставшийся с няней ребенок выпал из окна в Подмосковье

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    Оставшийся с няней ребенок выпал из окна в Подмосковье

    Москва, 18 апреля. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Щелкове и разбился. Об этом рассказали в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

    Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», тело ребенка нашли во вторник, 17 апреля. По предварительной информации, ребенок находился с няней. На теле погибшего нашли признаки, характерные для падения с высоты.

    По данным «РИАМО», ребенок забрался на подоконник, облокотился на противомоскитную сетку и выпал из окна. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Оставшийся с няней ребенок выпал из окна в Подмосковье

    Автор: Анна Иванова
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