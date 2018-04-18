Магазины Москвы проверят на контрафактный алкоголь перед майскими праздниками

Москва, 18 апреля. Столичные магазины перед майскими праздниками проверят на наличие контрафактного алкоголя, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«В преддверии майских праздников и Дня Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

Уточняется, что в ходе рейдов правоохранители проверят наличие лицензии на торговлю алкогольной продукцией, соблюдение ограничений при реализации напитков, а также выяснят, не продают ли в точках нелегальный алкоголь, пишет газета «Известия».

В первую очередь проверка пройдет в торговых точках, на которые поступали жалобы от жителей Москвы, а также в тех магазинах, где контрафактный алкоголь был выявлен ранее. Рейды будут проходить до 1 мая. В них будут задействованы сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.