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Магазины Москвы проверят на контрафактный алкоголь перед майскими праздниками
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    Магазины Москвы проверят на контрафактный алкоголь перед майскими праздниками

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    Магазины Москвы проверят на контрафактный алкоголь перед майскими праздниками

    Москва, 18 апреля. Столичные магазины перед майскими праздниками проверят на наличие контрафактного алкоголя, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

    «В преддверии майских праздников и Дня Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя», — говорится в сообщении, опубликованном на портале.

    Уточняется, что в ходе рейдов правоохранители проверят наличие лицензии на торговлю алкогольной продукцией, соблюдение ограничений при реализации напитков, а также выяснят, не продают ли в точках нелегальный алкоголь, пишет газета «Известия».

    В первую очередь проверка пройдет в торговых точках, на которые поступали жалобы от жителей Москвы, а также в тех магазинах, где контрафактный алкоголь был выявлен ранее. Рейды будут проходить до 1 мая. В них будут задействованы сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

    Автор: Василий Котов
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