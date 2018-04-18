Резкое похолодание и дождь ждут Москву в среду

Москва, 18 апреля. Резкое ухудшение погоды ждет москвичей и гостей столицы в среду. Как рассказали в центре «Фобос», синоптики обещают в среду, 18 апреля, в Москве ухудшение погоды.

По данным специалистов, днем температура опустится до плюс 10 градусов, ожидаются осадки. Как пояснили эксперты, виной похолоданию станет североатлантический циклон, который принесет с собой дождевые облака и холодный воздух.

Как пишет «Вечерняя Москва», это вернет температурный фон российской столицы из аномального тепла в климатическое русло середины весны. Напомним, в Москве несколько дней наблюдалась необычно теплая погода. Воздух в столице и области прогревался до плюс 20 градусов, а 16 апреля в Москве был побит температурный рекорд 70 лет.