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Музеи Московского Кремля приостановили продажу билетов онлайн
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    Музеи Московского Кремля приостановили продажу билетов онлайн

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    Музеи Московского Кремля приостановили продажу билетов онлайн

    Москва, 18 апреля. Музеи Московского Кремля приостановили продажу билетов онлайн из-за блокировки одного из сервисов.

    Приобрести билеты онлайн в Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Патриаршие палаты, Церковь Ризположения, ансамбль колокольни Ивана Великого посетители не смогут, предположительно, до 11.00 утра 18 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музейного комплекса, пишет «Вечерняя Москва».

    «По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11–00 18 апреля», — уточняют в музее.

    По мнению специалистов, сбой в онлайн продажах билетов мог быть вызван блокировкой мессенджера Telegram, поскольку вместе с ним на территории России также были заблокированы 18 подсетей Amazon и Google.

    Напомним, как сообщало URA.RU, в понедельник Роскомнадзор заблокировал 655 532 IP-адреса, принадлежащих американской компании Amazon. Как отмечал глава надзорного ведомства Александр Жаров, это связано с тем, что на подсеть Amazon перешел Telegram.

    Автор: Василий Котов
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