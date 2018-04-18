Москва, 18 апреля. Музеи Московского Кремля приостановили продажу билетов онлайн из-за блокировки одного из сервисов.

Приобрести билеты онлайн в Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Патриаршие палаты, Церковь Ризположения, ансамбль колокольни Ивана Великого посетители не смогут, предположительно, до 11.00 утра 18 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музейного комплекса, пишет «Вечерняя Москва».

«По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11–00 18 апреля», — уточняют в музее.

По мнению специалистов, сбой в онлайн продажах билетов мог быть вызван блокировкой мессенджера Telegram, поскольку вместе с ним на территории России также были заблокированы 18 подсетей Amazon и Google.

Напомним, как сообщало URA.RU, в понедельник Роскомнадзор заблокировал 655 532 IP-адреса, принадлежащих американской компании Amazon. Как отмечал глава надзорного ведомства Александр Жаров, это связано с тем, что на подсеть Amazon перешел Telegram.