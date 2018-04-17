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Средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 78 годам
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    Средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 78 годам

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    Средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 78 годам

    Москва, 17 апреля. Средняя продолжительность жизни москвичей за последние семь лет увеличилась на 3,7 года, составив 77,9 лет. Об этом сообщил на заседании президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

    «Важнее жизни есть только жизнь. За последние семь лет мы увеличили ожидаемую продолжительность жизни москвичей на 3,7 года, практически до 78 лет. Это уровень развитых стран, крупных городов», – отметил московский мэр.

    По его словам, основная заслуга в этом принадлежит столичному здравоохранению. Кроме того, также удалось снизить младенческую смертность на треть по сравнению с 2010 годом.

    Также сообщается, что в прошедшем году в Москве на 24% снизилось количество инфарктов, так как врачи все лучше умеют предупреждать их, оказывая необходимую помощь. А оказание высокотехнологичной помощи москвичам увеличилось в пять раз.

    Автор: Антон Зарубин
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