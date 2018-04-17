«Полтора ведра воды на квадратный метр»: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей

Москва, 17 апреля. Синоптики сообщили, что погода в Москве и Подмосковье кардинально изменится в ближайшее время.

Уже в среду, 18 апреля, в столицу придет северо-атлантический циклон, который принесет с собой осадки и холодный воздух. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец телеканалу «360».

По прогнозам синоптиков, самым дождливым днем на этой неделе станет суббота.

«Суббота окажется самой дождливой, до 15 миллиметров осадков или полтора ведра воды на квадратный метр. В воскресенье прошумят короткие дожди и похолодает», — отметил синоптик.

Сообщается, что в ночь на понедельник может быть небольшой мокрый снег. Возможны заморозки и гололедица.