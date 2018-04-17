Сыровары со всех уголков России приедут на фестиваль в подмосковную Коломну



Москва, 17 апреля. Сыровары из Московской области и других регионов России съедутся на фестиваль в подмосковную Коломну. Мероприятие пройдет в рамках ярмарки «Товары регионов России».

Только в Московской области сыроварением занимаются 15 производителей, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минпотребрынка региона.

Все посетители фестиваля смогут продегустировать сыры из коровьего и козьего молока, сыры с плесенью, травами и специями, моцареллы, брынзы и многие другие виды этого продукта. Фермеры также охотно пообщаются со всеми желающими и проведут мастер-классы.

Ярмарка открылась на Советской площади.