Сыровары со всех уголков России приедут на фестиваль в подмосковную Коломну
Москва, 17 апреля. Сыровары из Московской области и других регионов России съедутся на фестиваль в подмосковную Коломну. Мероприятие пройдет в рамках ярмарки «Товары регионов России».
Только в Московской области сыроварением занимаются 15 производителей, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минпотребрынка региона.
Все посетители фестиваля смогут продегустировать сыры из коровьего и козьего молока, сыры с плесенью, травами и специями, моцареллы, брынзы и многие другие виды этого продукта. Фермеры также охотно пообщаются со всеми желающими и проведут мастер-классы.
Ярмарка открылась на Советской площади.