Меню
Общество
Сыровары со всех уголков России приедут на фестиваль в подмосковную Коломну
Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
Следующая новость
Загрузка...

    Сыровары со всех уголков России приедут на фестиваль в подмосковную Коломну

    63

    Сыровары со всех уголков России приедут на фестиваль в подмосковную Коломну
    Москва, 17 апреля. Сыровары из Московской области и других регионов России съедутся на фестиваль в подмосковную Коломну. Мероприятие пройдет в рамках ярмарки «Товары регионов России».

    Только в Московской области сыроварением занимаются 15 производителей, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минпотребрынка региона.

    Все посетители фестиваля смогут продегустировать сыры из коровьего и козьего молока, сыры с плесенью, травами и специями, моцареллы, брынзы и  многие другие виды этого продукта. Фермеры также охотно пообщаются со всеми желающими и проведут мастер-классы.

    Ярмарка открылась на Советской площади.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    При защите суверенитета категории «удобно» и «приятно» страдают в первую очередь

    14:17   17 Апреля 2018
    1610
    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    Путин и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток – 2»

    13:52   17 Апреля 2018
    1586
    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    Лавров: Россия будет добиваться уважения суверенитета и целостности Сирии

    13:48   17 Апреля 2018
    1121
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    1521