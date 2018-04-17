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Крупную партию «черных денег» задержали в Шереметьево
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    Крупную партию «черных денег» задержали в Шереметьево

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    Крупную партию «черных денег» задержали в Шереметьево

    Москва, 17 апреля. В Шереметьево таможенники задержали крупную партию «черных денег». Во вторник гражданин Эстонии пытался провезти через границу более 60 тысяч евро.

    Прибывший из Таллина 31-летний мужчина был задержан на выходе из «зеленого коридора». Таможенникам он заявил, что везет с собой 10 тысяч евро, однако поведение пассажира вызвало подозрение у сотрудников Шереметьево. При досмотре багажа у мужчины обнаружили еще порядка 50 тысяч евро, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Перевозимые средства эстонец не задекларировал. За это его могут приговорить к тюремному сроку. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, такое наказание предусмотрено пунктом «а» части 2 статьи 200.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств или денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере».

    Автор: Василий Котов
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