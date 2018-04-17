МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане 17 апреля

Москва, 17 апреля. Министерство чрезвычайных ситуаций России по Московской области предупредило о тумане с видимостью 200-500 метров в регионе во вторник, 17 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Сотрудники МЧС напомнили автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения (ПДД) во избежание аварий в условиях плохой видимости, передает РИАМО.

Кроме того, пешеходам порекомендовали быть предельно осторожными и внимательными, переходя улицы и дороги, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что во вторник в московском регионе ожидаются кратковременные дожди.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве ожидается рекордное потепление в начале недели.