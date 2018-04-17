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Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане 17 апреля
Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля
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    МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане 17 апреля

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    МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане 17 апреля

    Москва, 17 апреля. Министерство чрезвычайных ситуаций России по Московской области предупредило о тумане с видимостью 200-500 метров в регионе во вторник, 17 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

    Сотрудники МЧС напомнили автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения (ПДД) во избежание аварий в условиях плохой видимости, передает РИАМО.

    Кроме того, пешеходам порекомендовали быть предельно осторожными и внимательными, переходя улицы и дороги, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Отмечается, что во вторник в московском регионе ожидаются кратковременные дожди.

    Ранее синоптики сообщили, что в Москве ожидается рекордное потепление в начале недели.

    Автор: Дана Балан
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