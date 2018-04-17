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Собянин оценил ход капремонта театра «Современник» в Москве
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    Собянин оценил ход капремонта театра «Современник» в Москве

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    Собянин оценил ход капремонта театра «Современник» в Москве

    Москва, 17 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции здания театра «Современник» на Чистопрудном бульваре.

    Он рассказал, что работы по восстановлению здания театра планируют завершить к сентябрю 2018 года. Собянин напомнил о необходимости закончить работы до начала нового сезона.

    Он также подчеркнул, что основная работа уже выполнена, но есть много задач, которые нужно решить. Как пишет «Вечерняя Москва», Собянин также уточнил, что проект реставрации был сложным. Как передает телеканал «360», в ходе ремонта будут укреплены фундаменты, усилены плиты зрительного зала, заменена кровля и обновлены фасады. Отмечается, что театр получит новую сцену.

    Собянин оценил ход капремонта театра «Современник» в Москве

    Автор: Анна Иванова
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