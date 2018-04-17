Меню
Общество
Почти 3 тысячи стикеров с просьбой уступать место беременным появилось в метро Москвы
Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля
Следующая новость
Загрузка...

    Почти 3 тысячи стикеров с просьбой уступать место беременным появилось в метро Москвы

    312

    Почти 3 тысячи стикеров с просьбой уступать место беременным появилось в метро Москвы

    Москва, 17 апреля. Почти 3 тысячи наклеек с социальной рекламой, призывающей уступать место беременным женщинам, появилось в поездах московского метро. 

    Как рассказал глава столичного транспортного департамента Максим Ликсутов, надписи с призывом проявлять заботу о беременных появились в нескольких сотнях поездов столичного метро.

    «В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро», — рассказал чиновник РИА Новости.

    Почти 3 тысячи стикеров с просьбой уступать место беременным появилось в метро Москвы

    Как отмечает «Вечерняя Москва», наклейки размером 20 на 15 сантиметров появились над дверями вагонов изнутри и рядом со схемой метро — там их увидит максимальное количество пассажиров.

    Ранее «Газета.ru» писала о сотруднике Росгвардии, который спас упавшего на рельсы молодого человека ранним утром на станции «Римская».

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    31
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    799
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    3024
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    3085