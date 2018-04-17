Почти 3 тысячи стикеров с просьбой уступать место беременным появилось в метро Москвы

Москва, 17 апреля. Почти 3 тысячи наклеек с социальной рекламой, призывающей уступать место беременным женщинам, появилось в поездах московского метро.

Как рассказал глава столичного транспортного департамента Максим Ликсутов, надписи с призывом проявлять заботу о беременных появились в нескольких сотнях поездов столичного метро.

«В поездах метро разместили более 2,7 тысячи стикеров с просьбой уступить место беременным. Красно-белые стикеры с надписью: «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам» появились в 386 поездах метро», — рассказал чиновник РИА Новости.

Как отмечает «Вечерняя Москва», наклейки размером 20 на 15 сантиметров появились над дверями вагонов изнутри и рядом со схемой метро — там их увидит максимальное количество пассажиров.

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