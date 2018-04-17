Число посетителей столичного парка «Зарядье» в выходные выросло в 2,5 раза

Москва, 17 апреля. Число посетителей московского парка «Зарядье» в минувшие выходные увеличилось в 2,5 раза. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам директора парка Павла Трехлеба, число посетителей выросло из-за потепления.

«С приходом весны количество посетителей «Зарядья» увеличилось в два раза в будние дни и в два с половиной — в выходные, сообщил директор парка Павел Трехлеб», — говорится в сообщении.

Директор столичного парка добавил, что в холодное время года в выходные дни парк посещали 33 тыс. человек.

Отмечается, что каждый день парк посещают порядка 12 тысяч человек, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее стало известно, что в парке «Зарядье» планируют запустить мультимедийный аттракцион «Полет над Россией».