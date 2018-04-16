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Названы самые частые ошибки участников «Тотального диктанта» в Москве
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Москалькова пожелала Путину крепкой команды и «хороших тылов»
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    Названы самые частые ошибки участников «Тотального диктанта» в Москве

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    Названы самые частые ошибки участников «Тотального диктанта» в Москве

    Москва, 16 апреля. Координатор акции «Тотальный диктант» Мария Ровинская назвала самые распространенные ошибки москвичей.

    Выяснилось, что чаще всего ошибки допускали в словах «палисадник», «чересчур», «струганный».

    «Почему-то очень по-разному писали слово «чересчур»: «через чур», «через-чур» тоже было», — приводит слова Ровинской Пятый канал.

    Напомним, что ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля на 365 площадках Москвы. Диктант писали более 20 тысяч человек.

    Автором текста «Тотального диктанта» 2018 года стала писательница Гузель Яхина.

    Автор: Дима Оленин
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