Москва поделится чистой водой с Подмосковьем

Москва, 16 апреля. Соглашение о сотрудничестве в вопросе повышения качества питьевой воды подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», документ был подписан в понедельник. Отмечается, что он поможет Москве загрузить производственные мощности и повысить эффективность работы АО «Мосводоканал».

Московская область, таким образом, обеспечит жителей региона высококачественной питьевой водой, доступом к неисчерпаемому источнику питьевой воды, а также повысит надежность водоснабжения. Как отметили при подписании соглашения, 16% чистой воды Подмосковье будет получать от «Мосводоканала».

Ранее URA.ru писало, что Россия хочет поставлять в Китай пресную воду.