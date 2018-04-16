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Москва поделится чистой водой с Подмосковьем
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    Москва поделится чистой водой с Подмосковьем

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    Москва поделится чистой водой с Подмосковьем

    Москва, 16 апреля. Соглашение о сотрудничестве в вопросе повышения качества питьевой воды подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», документ был подписан в понедельник. Отмечается, что он поможет Москве загрузить производственные мощности и повысить эффективность работы АО «Мосводоканал».

    Московская область, таким образом, обеспечит жителей региона высококачественной питьевой водой, доступом к неисчерпаемому источнику питьевой воды, а также повысит надежность водоснабжения. Как отметили при подписании соглашения, 16% чистой воды Подмосковье будет получать от «Мосводоканала».

    Ранее URA.ru писало, что Россия хочет поставлять в Китай пресную воду. 

    Москва поделится чистой водой с Подмосковьем

    Автор: Анна Иванова
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