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В Серпуховском музее в Подмосковье сделали сенсационное открытие о картине Шишкина
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    В Серпуховском музее в Подмосковье сделали сенсационное открытие о картине Шишкина

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    В Серпуховском музее в Подмосковье сделали сенсационное открытие о картине Шишкина

    Москва, 16 апреля. В год столетия Серпуховского историко-художественного музея его сотрудники сделали сенсационное открытие. Выяснилось, что название картины Ивана Шишкина, выставленной в экспозиции под названием «Лес весной», является ошибочным.

    Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», картина 1894 года находилась в музее под чужим названием. Как пояснили специалисты, автор назвал ее «Осень». Министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что об ошибке в названии узнали благодаря сотрудничеству с музейным сообществом России. Были подняты архивные документы, по которым ученые смогли отследить, что картина поступила в Серпухов из Московского губернского музея 22 августа 1924 года под названием «Лес весной». Позже стало известно, что в 1884 году полотно выставлялось под названием «Последний лист».

    Эксперты осмотрели картину тщательно и увидели на оборотной стороне полустертую надпись углем «Осень. Шишкин». По мнению специалистов, ее оставил сам художник. Теперь название картины звучит так: «Осень» («Последний лист»).

     

    Автор: Анна Иванова
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