В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог

Москва, 16 апреля. Масштабные ремонтные работы начались на дорогах Московской области.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в 2018 году в регионе отремонтируют более трех тысяч километров магистралей и трасс. Отмечается, что в первую очередь ремонт коснется участков дорог, по которым будут передвигаться участники чемпионата мира по футболу.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что таких участков в субъекте 37. Работы на них завершат до середины мая.

Ранее сообщалось, что в России при ремонте дорог разрешат использовать старый асфальт.