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В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог
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    В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог

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    В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог

    Москва, 16 апреля. Масштабные ремонтные работы начались на дорогах Московской области.

    Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в 2018 году в регионе отремонтируют более трех тысяч километров магистралей и трасс. Отмечается, что в первую очередь ремонт коснется участков дорог, по которым будут передвигаться участники чемпионата мира по футболу.

    Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что таких участков в субъекте 37. Работы на них завершат до середины мая.

    Ранее сообщалось, что в России при ремонте дорог разрешат использовать старый асфальт. 

    В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог

    Автор: Анна Иванова
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