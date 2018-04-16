В Подмосковье в 2018 году отремонтируют более 3 тысяч километров дорог
Москва, 16 апреля. Масштабные ремонтные работы начались на дорогах Московской области.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», в 2018 году в регионе отремонтируют более трех тысяч километров магистралей и трасс. Отмечается, что в первую очередь ремонт коснется участков дорог, по которым будут передвигаться участники чемпионата мира по футболу.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что таких участков в субъекте 37. Работы на них завершат до середины мая.
Ранее сообщалось, что в России при ремонте дорог разрешат использовать старый асфальт.