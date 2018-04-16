Бюст первого президента России появится на Аллее правителей в Москве

Москва, 16 апреля. На Аллее правителей, созданной Российским военно-историческим обществом в Москве, появится бюст первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Торжественная церемония открытия бюста запланирована на 23 апреля — на этой дате настояли родственники первого президента.

Бюст Ельцина займет свое место среди остальных российских правителей — от Рюрика и княгини Ольги Киевской до последнего председателя президиума Верховного совета СССР и первого президента СССР Михаила Горбачева. Ранее представители РВИО отметили, что при жизни президента устанавливать в аллее бюст Владимира Путина не планируется.

Как сообщает РИАМО, на церемонию открытия будет приглашена вдова Ельцина Наина. Бюст первого президента России был выполнен по заказу РВИО именитым российским скульптором Зурабом Церетели.