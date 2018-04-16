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Общество
Синоптики прогнозируют в Москве рекордное потепление в начале недели
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    Синоптики прогнозируют в Москве рекордное потепление в начале недели

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    Синоптики прогнозируют в Москве рекордное потепление в начале недели

    Москва, 16 апреля. Температура воздуха в Москве в понедельник, 16 апреля, может побить рекорд для этого дня, который был установлен в 1920 году. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

    Отмечается, что в этот день в 1920 году был 21 градус тепла. Как пишет РИА Новости, специалисты добавили, что в российской столице температура ожидается на уровне рекордных значений.

    Температура воздуха может прогреться до 19–21 градусов тепла. Как пишет «РИАМО», при этом в Подмосковье ожидается до плюс 17–22 градусов.

    Ранее сообщалось, что весеннюю Москву украсили неоновыми цветами. 

    Синоптики прогнозируют в Москве рекордное потепление в начале недели

    Автор: Анна Иванова
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