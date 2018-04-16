Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 парках Москвы

Москва, 16 апреля. Праздничные фейерверки в честь Дня Победы будут запущены 9 мая в 15 столичных парках, сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Пиротехническое шоу продлится около пяти минут. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары», — отмечается в сообщении.

Понаблюдать за пуском фейерверками можно будет в Парке Горького, «Сокольниках», «Таганском, Бабушкинском и других парках.

Каждый из парков будет праздновать День Победы по собственному сценарию. Так, в Бабушкинском парке выпустят до девяти тысяч залпов.

Общая программа празднования 9 мая в Москве пока прорабатывается, отмечает «Вечерняя Москва».