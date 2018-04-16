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Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 парках Москвы
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    Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 парках Москвы

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    Праздничные фейерверки в честь Дня Победы запустят в 15 парках Москвы

    Москва, 16 апреля. Праздничные фейерверки в честь Дня Победы будут запущены 9 мая в 15 столичных парках, сообщается на сайте мэрии Москвы.

    «Пиротехническое шоу продлится около пяти минут. За это время орудия дадут более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары», — отмечается в сообщении.

    Понаблюдать за пуском фейерверками можно будет в Парке Горького, «Сокольниках», «Таганском, Бабушкинском и других парках.

    Каждый из парков будет праздновать День Победы по собственному сценарию. Так, в Бабушкинском парке выпустят до девяти тысяч залпов.

    Общая программа празднования 9 мая в Москве пока прорабатывается, отмечает «Вечерняя Москва».

    Автор: Дима Оленин
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