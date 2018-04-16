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Танцующий фонтан появится на территории «Лужников» к ЧМ-2018 в Москве
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    Танцующий фонтан появится на территории «Лужников» к ЧМ-2018 в Москве

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    Танцующий фонтан появится на территории «Лужников» к ЧМ-2018 в Москве

    Москва, 16 апреля. Сухой пешеходный фонтан появится на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве. Его торжественное включение состоится после открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

    Как пишет «Вечерняя Москва», днем фонтан будет функционировать в танцующем режиме, во время которого струи воды, словно вальсируя, будут бить из-под земли, ускоряясь и замедляясь. Вечером «танец» фонтана будет сопровождаться цветовым шоу.

    Отмечается, что сейчас рабочие монтируют водную чашу фонтана. Ее площадь должна составить 324 квадратных метра. Из чаши будут подниматься струи воды на 2,5 метра, которые каждые 10 секунд будут менять свой оттенок.

    Танцующий фонтан появится на территории «Лужников» к ЧМ-2018 в Москве

    Автор: Анна Иванова
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