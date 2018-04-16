Медведи вышли из спячки в Московском зоопарке

Москва, 16 апреля. Все медведи Московского зоопарка вышли из спячки и покинули вольеры после зимы, рассказал глава отдела внешних коммуникаций зоопарка Магомед Саралиев.

В данный момент в столичном зоопарке проживают два гималайских медведя и один камчатский бурый. Они провели в спячке около пяти месяцев. Для животных были подготовлены специальные помещения, где поддерживалась оптимальная температура. Кроме того, медведям подготовили сено, которое можно было использовать для создания гнезда.

Как отмечает агентство РИА Новости, во время спячки хищники тратят большую часть запасов, накопленных за лето и осень. Всего они теряют около 20% от общей массы тела.

Сейчас медведи пытаются вернуться к обычному ритму жизни. Пока они питаются только растительной пищей — ягодами и грибами. После периода адаптации им начнут давать сытный корм, микроэлементы и добавки.