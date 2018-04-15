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Весенние дожди придут в Москву с понедельника
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    Весенние дожди придут в Москву с понедельника

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    Весенние дожди придут в Москву с понедельника

    Москва, 15 апреля. Весенние дожди придут в Москву с понедельника 16 апреля. Об этом сообщает столичный Гидрометцентр.

    По данным синоптиков, дождливая погода сохранится в российской столице на протяжении всей рабочей недели. Отмечается также, что температура воздуха в понедельник и вторник составит 15–17 градусов выше нуля. Ночью столбики термометра опустятся до трех градусов.

    Газета.ru указывает, что на протяжении недели температура воздуха может подняться до отметки +21, обновив предыдущий рекорд. Издание также напоминает москвичам о возможности принять участие в акции «Убери за своим питомцем».

    Автор: Сергей Свазовский
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