Жителей десяти домов в Москве экстренно эвакуировали из-за угрозы обрушения соседнего здания

Москва, 15 апреля. Жителей десяти домов в центре Москвы экстренно эвакуируют из-за угрозы обрушения соседнего с ними шестиэтажного здания.

Этот дом под номером 12 в Пушкаревском переулке находился на реконструкции, внезапно по нему пошла трещина. По последним данным, спасатели эвакуировали около 60 человек, среди них есть дети. Жильцы в срочном порядке перепарковывают свои машины, сообщает РЕН ТВ.

Как уточнили в столичном МЧС, сообщение о происшествии в Пушкаревом переулке поступило дежурным в 13.41 мск. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений после проведения разведки, установлено, что существует угроза частичного нарушения целостности находящегося на реконструкции здания», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, а также службы комплекса городского хозяйства города Москвы.