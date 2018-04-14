Путин назвал две хронические проблемы Москвы

Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин перечислил проблемы столицы в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, хронические проблемы Москвы — это загруженность дорог и проблемы с мигрантами.

«Есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков», — заявил Путин, отметив, что существуют и другие проблемы.

В ходе беседы Путин и Собянин также коснулись там развития транспортной инфраструктуры Москвы, поддержки малого и среднего бизнеса, а также высокотехничных предприятий в городе.