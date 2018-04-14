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Жители Москвы несут цветы к посольству Сирии в знак поддержки
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    Жители Москвы несут цветы к посольству Сирии в знак поддержки

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    Жители Москвы несут цветы к посольству Сирии в знак поддержки

    Москва, 14 апреля. Жители Москвы в знак солидарности с Сирией, пострадавшей от ударов США и их союзников, несут цветы к зданию посольства САР в Мансуровском парке. На ступеньках здания появились первые букеты.

    Жители российской столицы сочли своим долгом поддержать сирийцев в этот день, несмотря на то, что жертв среди населения и военных нет.

    «Хотим, чтобы простые сирийские люди знали, что россияне с ними и выражают свою солидарность», — цитирует ТАСС слова одного из присутствующих у посольства.

    Напомним, что президент России Владимир Путин осудил удары коалиции по Сирии, отметив, что они еще больше ухудшают гуманитарную катастрофу в Сирии.

    Всего по территории республики было выпущено 103 ракеты, большую часть из них сирийские ПВО сбили. Однако в результате удара есть несколько пострадавших.

    Автор: Дима Оленин
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