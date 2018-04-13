Собянин взял из приюта собаку и призвал москвичей не забывать о брошенных животных
Москва, 13 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта для животных собаку по кличке Джоуи.
Сергей Собянин взял домой брошенную собаку #Пасхальныйдар #Благотворительность #Власть #Главная #Москва #мэрМосквы #официально #СергейСобянин #собака https://t.co/UBAEmXXN93 pic.twitter.com/hOUM6AP56k— Новости Новой Москвы (@New_Msk_Time) April 13, 2018
В пятницу градоначальник посетил фестиваль «Пасхальный дар», где заглянул на площадку благотворительного проекта «Четвероногий друг».
«Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку, — рассказал Собянин.
Мэр столицы поблагодарил всех тех, кто берет питомцев из приюта, а также оказывает поддержку организациям,занимающимся помощью животным. Собянин напомнил, что содержание домашнего в городе — это большая ответственность.
Мэр Москвы также выступил с инициативой развернуть активную деятельность по помощи животным на базе центра «Мосволонтер», отмечает «Вечерняя Москва».