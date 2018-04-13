Собянин взял из приюта собаку и призвал москвичей не забывать о брошенных животных

Москва, 13 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта для животных собаку по кличке Джоуи.

В пятницу градоначальник посетил фестиваль «Пасхальный дар», где заглянул на площадку благотворительного проекта «Четвероногий друг».

«Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку, — рассказал Собянин.

Мэр столицы поблагодарил всех тех, кто берет питомцев из приюта, а также оказывает поддержку организациям,занимающимся помощью животным. Собянин напомнил, что содержание домашнего в городе — это большая ответственность.

Мэр Москвы также выступил с инициативой развернуть активную деятельность по помощи животным на базе центра «Мосволонтер», отмечает «Вечерняя Москва».