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Собянин взял из приюта собаку и призвал москвичей не забывать о брошенных животных
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    Собянин взял из приюта собаку и призвал москвичей не забывать о брошенных животных

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    Собянин взял из приюта собаку и призвал москвичей не забывать о брошенных животных

    Москва, 13 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин взял из приюта для животных собаку по кличке Джоуи.

    В пятницу градоначальник посетил фестиваль «Пасхальный дар», где заглянул на площадку благотворительного проекта «Четвероногий друг». 

    «Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку, — рассказал Собянин. 

    Мэр столицы поблагодарил всех тех, кто берет питомцев из приюта, а также оказывает поддержку организациям,занимающимся помощью животным. Собянин напомнил, что содержание домашнего в городе — это большая ответственность. 

    Мэр Москвы также выступил с инициативой развернуть активную деятельность по помощи животным на базе центра «Мосволонтер», отмечает «Вечерняя Москва».

    Автор: Федор Веснин
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