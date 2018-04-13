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Девушка выпала из здания МГИМО в Москве
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    Девушка выпала из здания МГИМО в Москве

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    Девушка выпала из здания МГИМО в Москве

    Москва, 13 апреля. В пятницу из здания Московского государственного института международных отношений на проспекте Вернадского выпала девушка.

    Как стало известно ФАН, сообщение поступило в правоохранительные органы около 15.05 дня. Полицейским сообщили, что девушка упала с четвертого этажа. Как сообщают очевидцы, ее могли вытолкнуть. Однако данная информация не подтверждена, версию проверяют специалисты.

    После падения девушка осталась жива. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время представители правоохранительных органов продолжают работу и выясняют обстоятельства произошедшего.

    Автор: Василий Котов
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