Девушка выпала из здания МГИМО в Москве

Москва, 13 апреля. В пятницу из здания Московского государственного института международных отношений на проспекте Вернадского выпала девушка.

Как стало известно ФАН, сообщение поступило в правоохранительные органы около 15.05 дня. Полицейским сообщили, что девушка упала с четвертого этажа. Как сообщают очевидцы, ее могли вытолкнуть. Однако данная информация не подтверждена, версию проверяют специалисты.

После падения девушка осталась жива. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время представители правоохранительных органов продолжают работу и выясняют обстоятельства произошедшего.