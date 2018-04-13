Спортцентр в стиле XIX века построят в Хамовниках

Москва, 13 апреля. В Москве появится спортивный центр, стилизованный под архитектурную моду XIX века.

Как сообщает пресс-служба Москомархитектуры, комплекс построят в Хамовниках по адресу: 1-й Тружеников переулок, дом 4. В здании площадью в тысячу квадратных метров разместятся залы аэробики, помещения для занятий йогой и пилатесом, а также тренажерные залы с душевыми и раздевалками.

Фасад центра выполнят в стиле эклектики, кованые ажурные балконы будут напоминать об ар-нуво, а арки с панорамным остеклением — о палладианском стиле, отмечает «Вечерняя Москва».

В вечернее время фасад здания будет подсвечен цветами теплых тонов.