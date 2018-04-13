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Спортцентр в стиле XIX века построят в Хамовниках
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    Спортцентр в стиле XIX века построят в Хамовниках

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    Спортцентр в стиле XIX века построят в Хамовниках

    Москва, 13 апреля. В Москве появится спортивный центр, стилизованный под архитектурную моду XIX века. 

    Как сообщает пресс-служба Москомархитектуры, комплекс построят в Хамовниках по адресу: 1-й Тружеников переулок, дом 4. В здании площадью в тысячу квадратных метров разместятся залы аэробики, помещения для занятий йогой и пилатесом, а также тренажерные залы с душевыми и раздевалками.   

    Спортцентр в стиле XIX века построят в Хамовниках

    Фасад центра выполнят в стиле эклектики, кованые ажурные балконы будут напоминать об ар-нуво, а арки с панорамным остеклением — о палладианском стиле, отмечает «Вечерняя Москва»

    В вечернее время фасад здания будет подсвечен цветами теплых тонов.

    Автор: Федор Веснин
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