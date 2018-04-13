В Московской области горит поле рядом с новым микрорайоном

Подольск, 13 апреля. В Подольске Московской области загорелось поле возле многоэтажных построек в микрорайоне Кузнечики. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», жилые дома окутал густой дым.

По словам местным жителей, горит поле недалеко от стройки, где возводят дома Кузнечики-2. Также они сообщили, что пламя разгорается и становится сильнее. На место прибыли бригады пожарных.

Ранее пожар в торговом центре на Малой Семеновской улице на востоке российской столицы произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Жертвой пожара в «Персее» стал сотрудник торгового центра.

Также сообщалось, что в лесах региона открыли пожароопасный сезон.