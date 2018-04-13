Меню
Происшествия
В Московской области горит поле рядом с новым микрорайоном
Новости Сирии
Лавров: Контакты РФ и США по Сирии по военной линии продолжаются
Следующая новость
Загрузка...

    В Московской области горит поле рядом с новым микрорайоном

    59

    В Московской области горит поле рядом с новым микрорайоном

    Подольск, 13 апреля. В Подольске Московской области загорелось поле возле многоэтажных построек в микрорайоне Кузнечики. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», жилые дома окутал густой дым.

    По словам местным жителей, горит поле недалеко от стройки, где возводят дома Кузнечики-2. Также они сообщили, что пламя разгорается и становится сильнее. На место прибыли бригады пожарных.

    Ранее пожар в торговом центре на Малой Семеновской улице на востоке российской столицы произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Жертвой пожара в «Персее» стал сотрудник торгового центра. 

    Также сообщалось, что в лесах региона открыли пожароопасный сезон.

    В Московской области горит поле рядом с новым микрорайоном

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    4185
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    1511
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    2313
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    3053