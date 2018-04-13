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В Подмосковье начали патрулировать леса
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    В Подмосковье начали патрулировать леса

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    В Подмосковье начали патрулировать леса

    Москва, 13 апреля. Пожароопасный сезон открыт в лесах Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

    Отмечается, что с 12 апреля все силы и средства переводят в режим готовности к тушению лесных пожаров, начинается патрулирование лесных территорий. Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Иван Советников, ведомство и учреждения готовы к пожароопасному сезону.

    Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», вся техника тщательно проверена, личный состав готов к оперативному реагированию.

    В Подмосковье начали патрулировать леса

    Автор: Анна Иванова
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