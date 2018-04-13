Фрунзенскую набережную в Москве перекроют на выходные

Москва, 13 апреля. Движение транспорта по Фрунзенской набережной в Москве будет перекрыто с 14 по 16 апреля в связи с ремонтными работами, говорится в сообщении пресс-службы мэрии российской столицы.

В выходные дни в Москве перекроют движение на Фрунзенской набережной. Здесь будут выполнять ремонтные работы дороги. Отмечается, что работы начнутся с 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля от Крымского моста до Хамовнического Вала, пишет «Вечерняя Москва».

Московским водителям предлагают использовать Комсомольский проспект, на дублере Фрунзенской набережной останется открытым. Отмечается, что на набережной пройдет укладка бесшовного дорожного покрытия без спаек, что продлит срок эксплуатации трассы. Как информирует «РИАМО», общая площать нового покрытия составит порядка 70 тысяч квадратных метров.