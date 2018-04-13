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Стена общежития обрушилась в Подмосковье: эвакуированы десятки человек
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    Стена общежития обрушилась в Подмосковье: эвакуированы десятки человек

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    Стена общежития обрушилась в Подмосковье: эвакуированы десятки человек

    Москва, 13 апреля. Стена общежития обрушилась в подмосковном Обухово. Из здания эвакуированы более 30 человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Московской области.

    Инцидент произошел в поселке Обухово. Там обрушилась стена местного общежития, расположенного по улице Комбинат. Отмечается, что это было трехэтажное здание 1896 года постройки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Прибывшие на место чрезвычайного происшествия спасатели эвакуировали из жилого дома 32 человека, среди которых 2 — дети. При этом, как утверждают источники РИАМО, в общежитии проживали 46 человек, среди которых 5 детей. Для временного размещения жителей был выделен автобус, пишет «ФедералПресс». Потом их перевезут в пункт временного размещения.

    По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, передает «Дни.ру».

    Стена общежития обрушилась в Подмосковье: эвакуированы десятки человек

    Автор: Катерина Тимошенская
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