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Автобус с детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье, есть погибшие и раненые
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    Автобус с детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье, есть погибшие и раненые

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    Автобус с детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье, есть погибшие и раненые

    Москва, 12 апреля. Автобус с детьми столкнулся с легковой «Ладой» на бетонном кольце Подмосковье. В результате ДТП погиб один человек, еще 15 детей пострадали.

    Как стало известно ФАН, погибший находился в салоне ВАЗ 2109, в автобусе погибших нет. У пострадавших, по предварительным данным, диагностировали ушибы и ссадины.

    ЧП произошло в Пушкинском районе Московской области области. В салоне автобуса находились 54 человека, 40 из них дети. Они возвращались в город Клин из Ногинска, куда ездили на экскурсию.

    Автор: Алексей Громов
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