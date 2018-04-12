Автобус с детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье, есть погибшие и раненые

Москва, 12 апреля. Автобус с детьми столкнулся с легковой «Ладой» на бетонном кольце Подмосковье. В результате ДТП погиб один человек, еще 15 детей пострадали.

Как стало известно ФАН, погибший находился в салоне ВАЗ 2109, в автобусе погибших нет. У пострадавших, по предварительным данным, диагностировали ушибы и ссадины.

ЧП произошло в Пушкинском районе Московской области области. В салоне автобуса находились 54 человека, 40 из них дети. Они возвращались в город Клин из Ногинска, куда ездили на экскурсию.