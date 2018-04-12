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Синоптики рассказали, каким будет май в Москве
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    Синоптики рассказали, каким будет май в Москве

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    Синоптики рассказали, каким будет май в Москве

    Москва, 12 апреля. В мае на европейской части России будет гораздо теплее, чем в прошлом году, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Однако он не исключил возможного похолодания. По словам синоптика, температурный фон мая будет выше нормы. Но минусовые значения тоже возможны. Уже на этих выходных ожидается существенное потепление.

    «Днем воздух будет трансформироваться и к выходным температура повысится до 14-16 градусов», — заявил Вильфанд в ходе пресс-конференции.

    В понедельник прогнозируется до восемнадцати градусов тепла.

    Ранее сообщалось, что ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала апреля. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха опускалась до пяти градусов ниже нуля.

    Автор: Дима Оленин
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