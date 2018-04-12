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Москвичи смогут оплатить проезд в автобусах с помощью банковских карт и смартфонов
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    Москвичи смогут оплатить проезд в автобусах с помощью банковских карт и смартфонов

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    Москвичи смогут оплатить проезд в автобусах с помощью банковских карт и смартфонов

    Москва, 12 апреля. Жители Москвы с 15 апреля смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью банковской карты или смартфона, сообщает администрация российской столицы.

    Городские власти сообщили об установке валидаторов нового типа в 50 автобусах M1, N904 и 904к. Чтобы расплатиться картой, необходимо, чтобы она поддерживала технологии PayPass и PayWave, а для оплаты смартфоном необходимо, чтобы телефон поддерживал функции Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. Автобусы, где работают подобные валидаторы, имеют специальные стикеры, наклеенные при входе в транспорт.

    «Чтобы оплатить поездку, пассажирам нужно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 рублей — это на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя», — сообщает пресс-служба московского правительства.

    Отметим, что до конца года городские власти планируют оснастить валидаторами нового типа еще две тысячи транспортных средств.

    Автор: Антон Соколов
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