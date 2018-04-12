Меню
Экономика
Московская область вошла в топ-10 регионов РФ по инвестиционной привлекательности
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Московская область вошла в топ-10 регионов РФ по инвестиционной привлекательности

    49

    Московская область вошла в топ-10 регионов РФ по инвестиционной привлекательности

    Москва, 12 апреля. Подмосковье вошло в топ-10 российских регионов по инвестиционной привлекательности. Об этом в четверг сообщил глава министерства инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

    «Мы вошли в десятку самых инвестпривлекательных регионов страны. У нас на территории только новых заводов открывается более 100, а проектов в реализации порядка тысячи», — передает слова Буцаева интернет-издания «Подмосковье сегодня».

    Кроме того, он отметил, что власти Московской области предлагают бизнесменам и предпринимателям выгодные условия для работы в области, а также работают над созданием преференций.

    Ранее глава подмосковного ведомства рассказал, что Подмосковье заинтересовано в развитии взаимодействия и партнерства с французскими компаниями региона Овернь-Рона-Альпы.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698