Московская область вошла в топ-10 регионов РФ по инвестиционной привлекательности

Москва, 12 апреля. Подмосковье вошло в топ-10 российских регионов по инвестиционной привлекательности. Об этом в четверг сообщил глава министерства инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

«Мы вошли в десятку самых инвестпривлекательных регионов страны. У нас на территории только новых заводов открывается более 100, а проектов в реализации порядка тысячи», — передает слова Буцаева интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, он отметил, что власти Московской области предлагают бизнесменам и предпринимателям выгодные условия для работы в области, а также работают над созданием преференций.

Ранее глава подмосковного ведомства рассказал, что Подмосковье заинтересовано в развитии взаимодействия и партнерства с французскими компаниями региона Овернь-Рона-Альпы.