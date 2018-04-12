Стало известно, когда в Москве появятся тележки с мороженым

Москва, 12 апреля. С 1 мая 2018 года на улицах российской столицы начнут работать тележки с мороженым и прохладительными напитками, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Всего таких объектов в городе на сегодняшний день будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни. Тележка мобильна и не занимает много места», — подчеркнул он.

По словам столичного чиновника, продавать мороженое и прохладительные напитки в Москве будут вплоть до начала октября.