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Стало известно, когда в Москве появятся тележки с мороженым
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    Стало известно, когда в Москве появятся тележки с мороженым

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    Стало известно, когда в Москве появятся тележки с мороженым

    Москва, 12 апреля. С 1 мая 2018 года на улицах российской столицы начнут работать тележки с мороженым и прохладительными напитками, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

    «Всего таких объектов в городе на сегодняшний день будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни. Тележка мобильна и не занимает много места», — подчеркнул он.

    По словам столичного чиновника, продавать мороженое и прохладительные напитки в Москве будут вплоть до начала октября.

    Автор: Дима Оленин
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