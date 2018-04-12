«Экологический спецназ» начал борьбу с мусором в подмосковном Солнечногорске

Москва, 12 апреля. «Экологический спецназ» начал борьбу с мусором в городе Солнечногорск Московской области. Добровольческие отряды очистят от мусора места отдыха.

В ближайшие выходные около 50 активистов проведут уборку на Екатерининском канале. По словам одного из волонтеров, Алексея Вознесенского, с недавнего времени очищать город от мусора добровольцам помогает администрация Солнечногорска.

«Теперь при наших выездах управа будет выделять контейнер, куда и будем утилизировать все собранное», — рассказал он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Группа неравнодушных жителей Солнечногорска «Экологический спецназ» проводит субботники каждые выходные. Активисты убирают мусор не только в местах общественного отдыха, но и во дворах.