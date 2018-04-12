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«Экологический спецназ» начал борьбу с мусором в подмосковном Солнечногорске
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    «Экологический спецназ» начал борьбу с мусором в подмосковном Солнечногорске

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    «Экологический спецназ» начал борьбу с мусором в подмосковном Солнечногорске

    Москва, 12 апреля. «Экологический спецназ» начал борьбу с мусором в городе Солнечногорск Московской области. Добровольческие отряды очистят от мусора места отдыха.

    В ближайшие выходные около 50 активистов проведут уборку на Екатерининском канале. По словам одного из волонтеров, Алексея Вознесенского, с недавнего времени очищать город от мусора добровольцам помогает администрация Солнечногорска.

    «Теперь при наших выездах управа будет выделять контейнер, куда и будем утилизировать все собранное», — рассказал он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

    Группа неравнодушных жителей Солнечногорска «Экологический спецназ» проводит субботники каждые выходные. Активисты убирают мусор не только в местах общественного отдыха, но и во дворах.

    Автор: Василий Котов
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