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Деревенский трансвестит поставлял поддельный алкоголь в магазины Подмосковья
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    Деревенский трансвестит поставлял поддельный алкоголь в магазины Подмосковья

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    Деревенский трансвестит поставлял поддельный алкоголь в магазины Подмосковья

    Москва, 12 апреля. Полицейские в Московской области задержали мужчину из деревни Нагорное, который занимался поставками контрафактного алкоголя в местные магазины. Подозреваемый отрицает свою вину, утверждая, что он «просто проходил мимо» склада с огромным количеством нелегального спиртного в 5 часов утра.

    На раскрытом складе контрафакта было обнаружено более 2000 коробок с вином, водкой и коньяком — контрафактного товара настолько много, что правоохранители до сих пор не смогли его весь вывезти. 

    Деревенский трансвестит поставлял поддельный алкоголь в магазины Подмосковья

    Как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», сотрудники полиции выяснили, что спиртное со склада контрафакта поставлялось в магазины подмосковного Пушкино и в населенных пунктах в его окрестностях. По месту нахождения склада правоохранители задержали трех человек, одного из которых считают организатором — у членов семьи мужчины неоднократно находили склады с поддельным алкоголем.

    В ходе досмотра полицейские с удивлением обнаружили на телефоне мужчины кадры, на которых он предстает переодетым в женское белье.

    Автор: Валентин Меликов
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