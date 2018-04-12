Специалисты МОНИКИ провели сложную операцию на сердце в Подмосковье

Москва, 12 апреля. Медицинские сотрудники Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) сделали сложную операцию на сердце. Об этом в четверг говорится в пресс-службе областного Минздрава.

Под руководством заведующего сердечно-сосудистой хирургии операцию проводили главный хирург, ему помогали двое ассистентов, медицинская сестра, анестезиологи и младший медицинский персонал. В общей сложности в операции участвовали 10 человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы областного ведомства Дмитрия Маркова, такие сложные операции начинают со вскрытия грудной клетки, после чего запускается аппарат искусственного кровообращения, который работает вместо главного «мотора» человека, заставляя кровь циркулировать по организму.

Региональный министр отметил, что ежегодно арсенал операций МОНИКИ становится все больше.