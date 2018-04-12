Майская погода придет в Москву на выходных

Москва, 12 апреля. На выходных синоптики обещают жителям столицы почти майскую погоду. По прогнозам, воздух в городе прогреется до плюс 17.

Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, ночами в Москве еще возможны заморозки: температура может опуститься до минус одного. Однако к выходным в столице потеплеет.

В ночь на субботу показатели термометра будут колебаться между отметками 1-3 выше нуля, днем в городе потеплеет до плюс 13-15. Жителей Подмосковья на выходных ждет еще более теплая погода: в области ожидается до плюс 17.

«В воскресенье погода будет очень комфортной. Ветер будет слабый, среднесуточная температура будет выше климатической нормы», — уточнила Позднякова РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первая в этом году гроза.