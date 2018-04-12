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Майская погода придет в Москву на выходных
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    Майская погода придет в Москву на выходных

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    Майская погода придет в Москву на выходных

    Москва, 12 апреля. На выходных синоптики обещают жителям столицы почти майскую погоду. По прогнозам, воздух в городе прогреется до плюс 17.

    Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, ночами в Москве еще возможны заморозки: температура может опуститься до минус одного. Однако к выходным в столице потеплеет.

    В ночь на субботу показатели термометра будут колебаться между отметками 1-3 выше нуля, днем в городе потеплеет до плюс 13-15. Жителей Подмосковья на выходных ждет еще более теплая погода: в области ожидается до плюс 17.

    «В воскресенье погода будет очень комфортной. Ветер будет слабый, среднесуточная температура будет выше климатической нормы», — уточнила Позднякова РИА Новости.

    Ранее синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первая в этом году гроза.

    Автор: Василий Котов
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