Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала апреля

Москва, 12 апреля. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с начала апреля в московском регионе самой холодной стала ночь на 12 апреля. По ее словам, в Москве температура воздуха опускалась до минус 5 градусов

«Прошедшая ночь оказалась самой холодной, потому что на станции ВДНХ температура понижалась до минус 3,4 градусов, в Тушино было минус 3,9 градусов», — пояснила Позднякова.

Она отметила, что довольно низкая температура была зафиксирована в Бутово — минус 5 градусов.

Говоря о Московской области, Позднякова сообщила, что там температура воздуха падала еще ниже и достигала минус 7,4 градуса, передает РИА Новости.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первая весенняя гроза. Не исключено, что первая в этом году весенняя гроза настигнет москвичей именно 10 апреля.