Меню
Общество
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала апреля
Политика
Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
Следующая новость
Загрузка...

    Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала апреля

    46

    Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала апреля

    Москва, 12 апреля. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с начала апреля в московском регионе самой холодной стала ночь на 12 апреля. По ее словам, в Москве температура воздуха опускалась до минус 5 градусов

    «Прошедшая ночь оказалась самой холодной, потому что на станции ВДНХ температура понижалась до минус 3,4 градусов, в Тушино было минус 3,9 градусов», — пояснила Позднякова. 

    Она отметила, что довольно низкая температура была зафиксирована в Бутово — минус 5 градусов.

    Говоря о Московской области, Позднякова сообщила, что там температура воздуха падала еще ниже и достигала минус 7,4 градуса, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Москве пройдет первая весенняя гроза. Не исключено, что первая в этом году весенняя гроза настигнет москвичей именно 10 апреля. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    556
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    354
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    721
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    334