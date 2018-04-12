Более 20 пересадочных узлов построят на Большом кольце метро Москвы

Москва, 12 апреля. Более 20 транспортно-пересадочных узлов планируют построить на Большой кольцевой линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы регионального департамента строительства.

«Двадцать два транспортно-пересадочных узла планируется построить на базе станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена», — приводит РИАМО слова главы департамента Андрея Бочкарева.

Напомним, что в данный момент действует переход между станциями «Шелепиха» БКЛ и одноименной станцией Московского центрального кольца. ТПУ «Рязанская» объединит станции БКЛ и МЦК.

Кроме того, две станции БКЛ получат выходы к железнодорожным вокзалам.