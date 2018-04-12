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Более 20 пересадочных узлов построят на Большом кольце метро Москвы
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    Более 20 пересадочных узлов построят на Большом кольце метро Москвы

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    Более 20 пересадочных узлов построят на Большом кольце метро Москвы

    Москва, 12 апреля. Более 20 транспортно-пересадочных узлов планируют построить на Большой кольцевой линии Московского метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы  регионального департамента строительства.

    «Двадцать два транспортно-пересадочных узла планируется построить на базе станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена», — приводит РИАМО слова главы департамента Андрея Бочкарева.

    Напомним, что в данный момент действует переход между станциями «Шелепиха» БКЛ и одноименной станцией Московского центрального кольца. ТПУ «Рязанская» объединит станции БКЛ и МЦК.

    Кроме того, две станции БКЛ получат выходы к железнодорожным вокзалам.

    Автор: Дима Оленин
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