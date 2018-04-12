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Праздник в честь дня рождения Месси устроят в Московской области
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    Праздник в честь дня рождения Месси устроят в Московской области

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    Праздник в честь дня рождения Месси устроят в Московской области

    Москва, 12 апреля. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как идет подготовка ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

    День рождения аргентинский футболист отмечает 24 июня. Праздник как раз выпадает на время проведения чемпионата мира по футболу в России. Месси вместе с сборной командой будет находиться в России, база аргентинцев будет базироваться в Подмосковье.

    По словам министра спорта Московской области, на площадке фестиваля футбола в Бронницах планируют провести большое мероприятие, сообщает пресс-служба регионального министерства.

    «День рождения Месси? Конечно же, мы готовимся вместе с городским округом Бронницы провести большое мероприятие на площадке фестиваля футбола. Специально для болельщиков мы хотим перевести меню всех ресторанов на их родной язык, чтобы они почувствовали себя как дома. Думаю, никто не останется равнодушным», — подчеркнул Роман Терюшков.

    Праздник в честь дня рождения Месси устроят в Московской области

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 российских городах, матч за третье место пройдет в Петербурге, Москва примет финал.

    Автор: Алексей Громов
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