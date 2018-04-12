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Степные сурки проснулись после зимы в Московском зоопарке
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    Степные сурки проснулись после зимы в Московском зоопарке

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    Степные сурки проснулись после зимы в Московском зоопарке

    Москва, 12 апреля. В Московском зоопарке после зимы проснулись степные сурки, в спячке они находились пять месяцев. Об этом сообщил в четверг начальник отдела по внешним коммуникациям зоосада Магомед Саралиев.

    «От продолжительного зимнего сна очнулись степные сурки, или байбаки. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев», — приводит его слова РИАМО.

    Как уточнил Саралиев, в настоящее время животные возвращаются к своему обычному режиму и проверяют, что изменилось в вольере. Сотрудники зоосада рассказали, что скоро гости зоопарка смогут наблюдать, как сурки роют новые норы и обновляют старые.

    Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что после спячки сурки чувствуют себя хорошо, зиму они пережили в штатном режиме. Она напомнила, что сурки не выходят на поверхность до тех пор, пока не растает снег.

    Ранее в Московском зоопарке впервые с 2015 года у росомахи родился детеныш.

    Автор: Василий Котов
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