Степные сурки проснулись после зимы в Московском зоопарке

Москва, 12 апреля. В Московском зоопарке после зимы проснулись степные сурки, в спячке они находились пять месяцев. Об этом сообщил в четверг начальник отдела по внешним коммуникациям зоосада Магомед Саралиев.

«От продолжительного зимнего сна очнулись степные сурки, или байбаки. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев», — приводит его слова РИАМО.

Как уточнил Саралиев, в настоящее время животные возвращаются к своему обычному режиму и проверяют, что изменилось в вольере. Сотрудники зоосада рассказали, что скоро гости зоопарка смогут наблюдать, как сурки роют новые норы и обновляют старые.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что после спячки сурки чувствуют себя хорошо, зиму они пережили в штатном режиме. Она напомнила, что сурки не выходят на поверхность до тех пор, пока не растает снег.

Ранее в Московском зоопарке впервые с 2015 года у росомахи родился детеныш.