Меню
Общество
Ветеранов в Подмосковье обеспечили бесплатными лекарствами
Общество
Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье
Следующая новость
Загрузка...

    Ветеранов в Подмосковье обеспечили бесплатными лекарствами

      /  Обновлено: 
    377

    Ветеранов в Подмосковье обеспечили бесплатными лекарствами

    Москва, 12 апреля. В первом квартале 2018 года ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды и участники военных действий, проживающие в Московской области, обеспечены бесплатными лекарственными препаратами почти по четырем тысячам рецептов.

    Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Отмечается, что эту группу лиц обеспечили лекарствами на сумму свыше трех миллионов рублей. При этом бесплатные препараты получили также члены семей погибших (умерших) участников ВОВ.

    Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», также с список были включены лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и несовершеннолетние узники концлагерей, созданных фашистами. Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, доставка лекарств осуществляется в 25 муниципальных образованиях Подмосковья.

    Ветеранов в Подмосковье обеспечили бесплатными лекарствами

     

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    136
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    179
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    3458
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    14283