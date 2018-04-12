Ветеранов в Подмосковье обеспечили бесплатными лекарствами

Москва, 12 апреля. В первом квартале 2018 года ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды и участники военных действий, проживающие в Московской области, обеспечены бесплатными лекарственными препаратами почти по четырем тысячам рецептов.

Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Отмечается, что эту группу лиц обеспечили лекарствами на сумму свыше трех миллионов рублей. При этом бесплатные препараты получили также члены семей погибших (умерших) участников ВОВ.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», также с список были включены лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и несовершеннолетние узники концлагерей, созданных фашистами. Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, доставка лекарств осуществляется в 25 муниципальных образованиях Подмосковья.