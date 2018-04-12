Собянин рассказал об устойчивости экономики Москвы и развитии города

Москва, 12 апреля. Экономика Москвы за последние годы стала более устойчивой, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, город продолжит развиваться, несмотря ни на какие внешние факторы.

Собянин подчеркнул, что кризис 2014–2016 годов прошел для Москвы значительно легче кризиса 2008–2009 годов. По мнению градоначальника, экономика столицы стала более диверсифицированной, менее зависимой от нефтегазового сектора.

Как пишет «Вечерняя Москва», Собянин подчеркнул о необходимости развивать максимально потенциал города. По его словам, Москва должна быть готова к любым вызовам. Собянин напомнил о принятом трехлетнем бюджете и Адресной инвестиционной программе. В рамках проекта в городе будут, в частности, построены станции метро и дороги, а образование и здравоохранение получат развитие.